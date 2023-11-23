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20:47, 23 ноября 2023Ценности

Семенович снялась обнаженной

Кадр: @ann_semenovich

Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович снялась в откровенном виде на новом видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 45-летняя исполнительница предстала без одежды, лежа в наполненной водой ванне. При этом звезда частично продемонстрировала оголенную грудь. «Принцесса проснулась», — сообщила она.

Кроме того, знаменитость собрала волосы в пучок и отказалась от косметических средств на лице.

Ранее в ноябре Семенович снялась в бикини во время отдыха в бане.

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      Екатерина Ештокина
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