Семенович снялась обнаженной

Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович снялась в откровенном виде на новом видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 45-летняя исполнительница предстала без одежды, лежа в наполненной водой ванне. При этом звезда частично продемонстрировала оголенную грудь. «Принцесса проснулась», — сообщила она.

Кроме того, знаменитость собрала волосы в пучок и отказалась от косметических средств на лице.

Ранее в ноябре Семенович снялась в бикини во время отдыха в бане.