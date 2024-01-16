Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:04, 16 января 2024Путешествия

Пассажиры самолета провели полет в чужой моче и нашли мокрые трусы под креслом

NZ Herald: пассажиры нашли мокрые детские трусы под креслом на рейсе Qantas

Фото: Loren Elliott / Reuters

Пассажиры самолета Qantas потребовали у авиакомпании компенсацию в сотни тысяч рублей из-за того, что они провели полет в чужой моче. Об этом сообщает издание NZ Herald.

Супружеская пара летела рейсом из Бангкока в Сидней 30 декабря. На время взлета они убрали пакет из duty free, чехол от наушников и дорожную подушку для шеи под сиденье впереди стоящего кресла. Чуть позже пассажиры обнаружили на вещах мокрые пятна.

Путешественники подумали, что это вода, и спокойно убрали сумки в отделение для ручной клади. При этом они вытерли подушку и использовали ее во время полета. Ближе к концу 10-часового рейса они нашли под передним креслом мокрые детские трусы. Тогда пассажиры поняли, что на полу и их вещах была моча.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?» Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?»Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
22 мая 2022

Возмущенные клиенты потребовали у Qantas компенсацию в размере стоимости билетов — 3,8 тысячи долларов (337 тысяч рублей). Сначала авиакомпания предложила пассажирам 10 тысяч бонусных баллов на покупку билетов, но пара заявила, что больше не собирается пользоваться услугами перевозчика.

«Мы извинились перед клиентами и предоставили возмещение в качестве жеста доброй воли», — заявили в Qantas. Компания организовала проверку инцидента.

Ранее пассажир самолета американской авиакомпании Delta Air Lines испражнился через штаны на сиденье во время полета. По словам очевидцев, фекалии разлились на сиденье как арахисовое масло.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин предрек удар по украинской государственности

      Российская порноактриса возглавила рейтинг Pornhub

      Россиянин расправился с пожилой родственницей после ссоры на кухне

      Названа новая дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2

      В Индии назвали две проблемы с поставками российской нефти

      Пьяный россиянин сломал ребра знакомому и расправился с его женой

      Самбурская показала фигуру в ванной

      Пассажиры самолета провели полет в чужой моче и нашли мокрые трусы под креслом

      В Польше задержали работающую на белорусские спецслужбы порномодель

      Йеменские хуситы нанесли удар по греческому сухогрузу Zografia

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости