Пассажиры самолета провели полет в чужой моче и нашли мокрые трусы под креслом

NZ Herald: пассажиры нашли мокрые детские трусы под креслом на рейсе Qantas

Пассажиры самолета Qantas потребовали у авиакомпании компенсацию в сотни тысяч рублей из-за того, что они провели полет в чужой моче. Об этом сообщает издание NZ Herald.

Супружеская пара летела рейсом из Бангкока в Сидней 30 декабря. На время взлета они убрали пакет из duty free, чехол от наушников и дорожную подушку для шеи под сиденье впереди стоящего кресла. Чуть позже пассажиры обнаружили на вещах мокрые пятна.

Путешественники подумали, что это вода, и спокойно убрали сумки в отделение для ручной клади. При этом они вытерли подушку и использовали ее во время полета. Ближе к концу 10-часового рейса они нашли под передним креслом мокрые детские трусы. Тогда пассажиры поняли, что на полу и их вещах была моча.

Возмущенные клиенты потребовали у Qantas компенсацию в размере стоимости билетов — 3,8 тысячи долларов (337 тысяч рублей). Сначала авиакомпания предложила пассажирам 10 тысяч бонусных баллов на покупку билетов, но пара заявила, что больше не собирается пользоваться услугами перевозчика.

«Мы извинились перед клиентами и предоставили возмещение в качестве жеста доброй воли», — заявили в Qantas. Компания организовала проверку инцидента.

Ранее пассажир самолета американской авиакомпании Delta Air Lines испражнился через штаны на сиденье во время полета. По словам очевидцев, фекалии разлились на сиденье как арахисовое масло.