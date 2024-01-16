Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:34, 16 января 2024Россия

Путин назвал подающих сигналы НАТО предателями

Путин заявил, что те, кто подает НАТО сигналы являются предателями

Фото: Сергей Савостьянов / Pool / РИА Новости

Те, кто подает НАТО сигналы являются предателями, однако успех на их стороне никогда не будет. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

Глава государства порассуждал об этом во время встречи с главами муниципальных образований субъектов России.

«Предатели никогда в долгую не побеждают, они могут чего-то там цапнуть, чего-то спереть, утащить и где-то там под одеялом сожрать. Но никогда успех на их стороне не будет», — подчеркнул президент.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин назвал придурками власти Украины за отказ от переговоров

      В самолет со 116 пассажирами на борту ударила молния во время полета

      Дело возбудили после нападения группы российских юношей на прохожих

      Рэпер Bad Bunny возобновил отношения с супермоделью Кендалл Дженнер

      Путин высказался о «формуле мира» Зеленского

      Звезда «Аншлага» раccказала о поставившей ей ультиматум Дубовицкой

      Глюкоза снялась в купальнике на отдыхе

      Путин поблагодарил за мужество жителей граничащих с Украиной регионов

      Курс доллара пережил резкий взлет и падение в течение получаса

      Путин назвал подающих сигналы НАТО предателями

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости