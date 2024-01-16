Путин назвал подающих сигналы НАТО предателями
Путин заявил, что те, кто подает НАТО сигналы являются предателями
Те, кто подает НАТО сигналы являются предателями, однако успех на их стороне никогда не будет. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.
Глава государства порассуждал об этом во время встречи с главами муниципальных образований субъектов России.
«Предатели никогда в долгую не побеждают, они могут чего-то там цапнуть, чего-то спереть, утащить и где-то там под одеялом сожрать. Но никогда успех на их стороне не будет», — подчеркнул президент.