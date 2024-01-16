Избившему незнакомца в 2004 году россиянину предъявили обвинение

СКР предъявил обвинение жителю Архангельска в убийстве незнакомца в 2004 году

В Архангельской области следователи предъявили обвинение 35-летнему жителю областного центра, который во время драки в 2004 году случайно нанес незнакомцу несовместимые с жизнью травмы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В отношении него возбудили уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Мужчина свою вину признал. Ранее он был судим за кражу, грабеж и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Во время допросов обвиняемый рассказал, что в ночь на 22 августа 2004 года около торгового центра «Фактория» его начал оскорблять нетрезвый мужчина, который впоследствии ударил фигуранта по лицу. В ответ на это мужчина избил потерпевшего до потери сознания, забрал его куртку, в которой нашел кошелек с деньгами и мобильный телефон, и скрылся. Деньги он потратил на личные нужды, а остальные вещи выбросил в мусорный контейнер.

Ранее в Саратовской области суд приговорил 30-летнего мужчину к 14 с половиной годам колонии строгого режима за нападения с ножом на двух прохожих.