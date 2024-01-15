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19:48, 15 января 2024Силовые структуры

Россиянин порезал незнакомцев на улице и попал в колонию

В Саратовской области суд приговорил мужчину к 14 с половиной годам за убийство

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Саратовской области суд приговорил 30-летнего мужчину к 14 с половиной годам колонии строгого режима за нападения с ножом на двух прохожих. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Осужденного признали виновным по статьям 115 и 30, 115 УК РФ.

По версии следствия, 2 сентября 2023 года он выпил в одном из заведений Балаково и поссорился с другим посетителем. В ходе конфликта он порезал мужчину, дважды ударив его ножом. Потерпевшему удалось скрыться от нападавшего в ближайшем автомобиле, водитель которого быстро доставил его в больницу. После фигурант вышел на улицу, где нанес четыре удара незнакомому 40-летнему мужчине. В результате пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы.

Ранее житель Рязанской области напал с ножом на трех человек. Его задержали.

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