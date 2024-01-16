Российский рецидивист забил тумбочкой и порезал товарищей

На Камчатке рецидивист забил тумбочкой и порезал товарищей

В Петропавловске-Камчатском рецидивист расправился с двумя товарищами во время празднования старого Нового года, сообщает РЕН ТВ

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело.

В ночь на 14 января компания безработных мужчин устроила у одного из них дома застолье, в ходе которого между двумя товарищами начался конфликт. В результате фигурант ударил оппонента ножом, после чего принялся избивать его деревянной тумбочкой. Мужчина нанес потерпевшему не менее 20 ударов по голове и туловищу.

Сразу после этого мужчина вместе с третьим товарищем решил продолжить праздник в другой квартире. Однако там ссора возникла и между ними, во время которой фигурант порезал потерпевшего. Спасти мужчин не удалось.

Известно, что фигурант уже привлекался к ответственности за кражу, грабеж и расправу.

Ранее сообщалось, что россиянин расправился с мужчиной из-за неприязни и снял это на видео.