Российский рецидивист забил тумбочкой и порезал товарищей
В Петропавловске-Камчатском рецидивист расправился с двумя товарищами во время празднования старого Нового года, сообщает РЕН ТВ
В отношении россиянина возбуждено уголовное дело.
В ночь на 14 января компания безработных мужчин устроила у одного из них дома застолье, в ходе которого между двумя товарищами начался конфликт. В результате фигурант ударил оппонента ножом, после чего принялся избивать его деревянной тумбочкой. Мужчина нанес потерпевшему не менее 20 ударов по голове и туловищу.
Сразу после этого мужчина вместе с третьим товарищем решил продолжить праздник в другой квартире. Однако там ссора возникла и между ними, во время которой фигурант порезал потерпевшего. Спасти мужчин не удалось.
Известно, что фигурант уже привлекался к ответственности за кражу, грабеж и расправу.
Ранее сообщалось, что россиянин расправился с мужчиной из-за неприязни и снял это на видео.