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10:31, 15 января 2024Силовые структуры

Россиянин расправился с мужчиной из-за неприязни и снял это на видео

В Чечне возбудили дело из-за жестокого убийства, попавшего на видео

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Чеченской Республике 30-летний местный житель расправился с 54-летним мужчиной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 14 января фигурант в доме в Воскресеновском из-за неприязни напал с ножом на потерпевшего. Тот не выжил. Нападавшего задержали, он признал вину. Возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Сейчас решается вопрос об аресте обвиняемого.

Как уточняет РИА Новости, в социальных сетях и мессенджере появилось видео расправы. На кадрах видно, что преступление совершается на глазах маленького ребенка. Запись делает злоумышленник, прикрепив камеру к одежде: сначала он заходит во двор, здоровается, а затем нападает со словами «у меня для тебя подарок от брата» и уезжает.

Ранее стало известно, что в Хабаровском крае 46-летнего местного жителя задержали за расправу над отцом.

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      Екатерина Кашурникова
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