Мужчина расправился с отцом после ссоры и попал в СИЗО

Под Хабаровском задержали мужчину, забившего отца топором до смерти

В Хабаровском крае 46-летнего местного жителя задержали за расправу над отцом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 10 января мужчина поссорился с родителем в квартире дома на Портовой улице в поселке Ванино. Он взял молоток, различные предметы мебели и избил ими потерпевшего по телу. Тот не выжил.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Отмечается, что задержанного поместили в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Свердловской области пенсионеры заперли желавшего расправиться с ними сына в квартире.