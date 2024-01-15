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08:21, 15 января 2024Силовые структуры

Мужчина расправился с отцом после ссоры и попал в СИЗО

Под Хабаровском задержали мужчину, забившего отца топором до смерти

Фото: Vladimir Baranov/Globallook Press

В Хабаровском крае 46-летнего местного жителя задержали за расправу над отцом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 10 января мужчина поссорился с родителем в квартире дома на Портовой улице в поселке Ванино. Он взял молоток, различные предметы мебели и избил ими потерпевшего по телу. Тот не выжил.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Отмечается, что задержанного поместили в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Свердловской области пенсионеры заперли желавшего расправиться с ними сына в квартире.

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      Екатерина Кашурникова
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