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13:31, 27 декабря 2023Силовые структуры

Российские пенсионеры заперли в квартире желавшего расправиться с ними сына

В Свердловской области пенсионеры заперли желавшего их убить сына

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Свердловской области пенсионеры заперли желавшего расправиться с ними сына в квартире. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, 26 декабря в квартире в Верхней Пышме мужчина схватил кухонный нож и ударил им 65-летнего отца в живот и ногу, а 64-летнюю мать — в поясницу. Семейная пара смогла выйти из квартиры и закрыть в ней нападавшего. Соседи вызвали скорую и полицию.

Пенсионер получил несовместимые с жизнью травмы, а женщина попала в реанимацию. Сейчас нападавший задержан.

Ранее стало известно, что на Камчатке завершено расследование дела о нападении 16-летнего сына на 40-летнего отца.

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      Варвара Митина
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