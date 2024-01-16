В Белоруссии решили создать перечень источников военных угроз

Глава МО Белоруссии Хренин: в военной доктрине укажут перечень военных угроз

В новой военной доктрине Белоруссии укажут перечень источников военных угроз для республики. Об этом заявил глава Министерства обороны (МО) страны Виктор Хренин, передает БелТА.

«Мы четко называем источники угроз и от каких стран они исходят», — заявил он, а также отметил, что Белоруссия указывает предполагаемые источники угроз, в отличие от стран НАТО, которые в своих военных документах прямо называют врагов, перечисляя конкретные страны.

Кроме того, в военную доктрину Белоруссии решили включить союзнические обязательства страны. Отмечается, что при создании этой главы был учтен опыт Казахстана, в котором, по словам Хренина, была предпринята попытка госпереворота. Также в документ включена позиция Минска по применению тактического ядерного оружия, а также разделение военных конфликтов на межгосударственные и межкоалиционные.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии проведет совещание по военной доктрине и проекту Концепции нацбезопасности. Оба документа будут вынесены на утверждение Всебелорусского народного собрания.