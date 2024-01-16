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13:02, 16 января 2024Экономика

В Кремле ответили на вопрос о состоянии здоровья Набиуллиной

Песков не стал комментировать данные о якобы проведенной Набиуллиной операции
Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию об операции, якобы проведенной главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Официальный представитель Кремля счел неуместным тему вопроса о состоянии здоровья Набиуллиной на пресс-конференции. «Это абсолютно личная информация о состоянии здоровья, мы не имеем ни возможности, ни желания это комментировать», — пояснил он.

Песков добавил, что в Кремле в любом случае желают главе Центробанка «здоровья, сил и продолжения целеустремленности».

Ранее сообщалось, что Песков отказался комментировать идею создания нейтрального флота в Черном море, отвечая на вопрос о докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ).

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