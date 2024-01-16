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12:36, 16 января 2024Мир

Песков отказался комментировать идею нейтрального флота в Черном море

Песков отказался комментировать доклад ВЭФ о нейтральном флоте в Черном море

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать идею создания нейтрального флота в Черном море. Об этом сообщает ТАСС.

Песков ответил на вопрос о докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ), в котором предлагается создать военно-морскую группировку третьих стран в Черном море.

«Здесь очень важно понимать детали. Поскольку я не располагаю деталями этого предложения, то, наверное, не возьмусь комментировать», — сказал пресс-секретарь президента.

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      Юрий Леонов
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