Песков отказался комментировать идею нейтрального флота в Черном море

Песков отказался комментировать доклад ВЭФ о нейтральном флоте в Черном море

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать идею создания нейтрального флота в Черном море. Об этом сообщает ТАСС.

Песков ответил на вопрос о докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ), в котором предлагается создать военно-морскую группировку третьих стран в Черном море.

«Здесь очень важно понимать детали. Поскольку я не располагаю деталями этого предложения, то, наверное, не возьмусь комментировать», — сказал пресс-секретарь президента.