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10:26, 16 января 2024Среда обитания

В квартирах жителей российского города похолодало до плюс пяти градусов

Жители Новомосковска рассказали о холодных батареях в квартирах

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Жители некоторых квартир Новомосковска Тульской области рассказали, что в их жилье температура опустилась до отметки ниже плюс 10 градусов Цельсия. Об этом сообщает NEWS.ru.

В воскресенье, 14 января, в 372 жилых домах, 10 школах, 16 детских садах и одной больнице снизилась подача тепла из-за аварии на Новомосковской государственной районной электростанции (РЭС).

Жители некоторых домов рассказали, что батареи начали остывать еще 13 января. В некоторых домах отопление работает нестабильно последние четыре-пять дней.

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По словам жительницы дома на улице Дружбы, температура в квартире из-за прохладных батарей падала до плюс пяти, восьми или десяти градусов тепла. Пол на кухне, по ее словам, остыл до плюс одного градуса, а под окном температура стены уже ниже нуля.

Жительница квартиры на улице Генерала Белова заявила, что температура в помещении держится на отметке плюс 17 градусов.

Многие жители города рассказали, что не могут дозвониться до аварийных служб. При этом в сети некоторые пользователи написали, что подача тепла в квартиры начала поступать с вечера 14 января, в других — с утра 15 января.

Ранее сообщалось, что из-за прорыва трубы в квартирах жителей Новосибирска образовался пар. Также появились данные о плесени, возникшей из-за повышенной влажности, и теплой воде, стекающей по стенам квартир.

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      Мария Черкасова
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