В российском регионе крыша ТЦ рухнула под тяжестью снега

Крыша торгового центра обрушилась в Сахалинской области

В Корсакове Сахалинской области крыша торгового центра (ТЦ) обрушилась под тяжестью снега, сообщает РИА Новости со ссылкой на районную администрацию.

Инцидент произошел на Нагорной улице в ТЦ «У Дельфина». О пострадавших не сообщалось. Представитель собственника здания сообщила, что «крыша обрушилась ночью, не выдержав снеговой нагрузки».

Отмечается, что ТЦ является частной собственностью, в нем помещения арендуют местные предприниматели. Собственник самостоятельно решит вопросы с арендаторами, понесшими ущерб от схода снега, добавила собеседница.

На появившихся в сети видео показано, что товары в торговой точке оказались под завалами снега из-за обвала.

В местной администрации отчитались, что вывозят снег из города и сел района после непогоды. За время прохождения принесшего сильные осадки циклона в районе выпало 32 процента месячной нормы осадков.

Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра рухнула новогодняя ель в селе Троицкое Сахалинской области.