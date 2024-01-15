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10:46, 15 января 2024Среда обитания

В российском селе новогодняя ель рухнула из-за ветра

Новогодняя ель в сахалинском Троицком рухнула из-за ветра

На южную часть Сахалина обрушился циклон, принесший сильный ветер и метель. Порывом ветра снесло новогоднюю ель в селе Троицкое, передает Telegram-канал Amur Mash.

На видео показано, как рухнула стоящая в парке ель. Дерево от порыва ветра падает на землю. В аэропорту Южно-Сахалинска задерживаются авиарейсы. Движение транспорта приостановлено на дорогах Южно-Сахалинск — Оха (участок 28 — 128 километров), Лиственничное — Охотское, Долинск — Быков и Троицкое — Новотроицкое. Также отменены автобусы в Корсаков.

В школах ввели дистанционные занятия, некоторых сотрудников перевели на удаленный режим работы. Для жителей Троицкого развернули пункт временного размещения, в котором можно переждать непогоду.

В ночь на 15 января в Южно-Сахалинске порывы ветра достигали 21 метра в секунду, на Мысе Крильон — 27 метров в секунду. В ближайшие сутки, по прогнозам синоптиков, ветер в Южно-Сахалинске стихнет, также практически прекратятся осадки. Днем ожидается до минус 11 градусов.

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      Мария Черкасова
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