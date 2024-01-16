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02:56, 16 января 2024Мир

Власти Нью-Йорка ввели комендантский час для мигрантов

Власти Нью-Йорка ввели комендантский час для мигрантов из-за жалоб местных
СюжетПротесты в США

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Власти Нью-Йорка вводят со вторника, 16 января, комендантский час в четырех центрах пребывания мигрантов из-за жалоб местных жителей на попрошайничество. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что теперь приезжие должны будут находиться в ночлежках с 23:00 до 6:00. Пока комендантский час коснется лишь двух центров пребывания в районе Квинс, одного в Бруклине и одного на Манхэттене.

Исключения будут вводиться лишь в случае, если того потребует работа или учеба приезжего. Помимо этого, в порядке нарушать комендантский час можно будет при посещении медицинских учреждений и органов легализации.

В 2021 году в Вашингтоне из-за протестов сторонников экс-президента США Дональда Трампа ввели комендантский час. Запрет распространялся и на тех, кто передвигается автотранспортом.

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      Юлия Мискевич
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