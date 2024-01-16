Западной Европе пригрозили объединением славян

Евродепутат Радаковский: славяне объединятся и сровняют Западную Европу с землей

Если Евросоюз не прекратит поставки оружия Украине, то славянские народы объединятся и сровняют Западную Европу с землей, заявил евродепутат от Словакии Мирослав Радаковский. Его цитирует ТАСС.

«Если это не прекратить, то мы, славяне, объединимся, как братья, — а я считаю, что мы объединимся, — и сровняем Западную Европу с землей», — сказал он.

Ранее США объявили о прекращении поставок оружия и военной техники Киеву. Как указал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, у Вашингтона закончились бюджетные средства на такие программы.