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13:32, 16 января 2024Из жизни

Женщина купила на рынке морепродукты и нашла жемчужину во время ужина

В Таиланде 53-летняя женщина нашла жемчужину в моллюске во время ужина

Фото: Alicia Christin Gerald / Unsplash

Жительница Таиланда купила на рынке морепродукты и обнаружила жемчужину внутри раковины одного из моллюсков. Об этом сообщает The Thaiger.

53-летняя Вассана Пхонмай из провинции Накхонситхаммарат купила пять килограммов морепродуктов на рынке недалеко от Бангкока в конце декабря прошлого года. Дома женщина приготовила моллюсков в соусе, чтобы съесть с рисом. Во время ужина в одной из раковин ей попалось несколько круглых объектов, один из которых был белым. Пхонмай сразу же поняла, что, скорее всего, нашла жемчужину.

Тайка сохранила находку, а в январе отвезла ее в Бангкок и показала экспертам, которые подтвердили ее догадку. Оказалось, что женщине попалась натуральная жемчужина весом 6,8 карата.

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Пхомнай призналась, что очень обрадовалась ответу специалистов и даже получила специальный сертификат, однако сохранить жемчужину у себя, скорее всего, не сможет. Она испытывает финансовые трудности и рассчитывает продать находку.

Ранее пара из американского штата Род-Айленд нашла жемчужину в моллюске во время ужина в ресторане. Возлюбленные решили, что украсят неожиданной находкой обручальное кольцо, когда соберутся пожениться.

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      Никита Савин
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