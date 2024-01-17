Выстрелившая в голову знакомому россиянка была оправдана судом

В Славгороде суд оправдал женщину, случайно застрелившую приятеля

Славгородский городской суд Алтайского края вынес оправдательный приговор местной жительнице, которая случайно выстрелила в голову знакомому из пистолета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Подсудимая признана невиновной по предъявленному ей обвинению и оправдана на основании вердикта коллегии присяжных. По их мнению, обвинение не доказало, что она произвела выстрел в состоянии алкогольного опьянения на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений. За ней признано право на реабилитацию.

Из материалов дела следует, что женщина 8 января 2021 года из пистолета конструкции Токарева (ТТ), заряженного боевыми патронами, с близкого расстояния произвела выстрел в голову Ж., от полученного ранения он не выжил.

Преступление произошло в административном здании Славгорода, где местный бизнесмен отмечал новогодние праздники в компании близкой подруги, сообщает Altapress. В ходе расследования выяснилось, что из этого оружия в 90-е годы был лишен жизни директор славгородского мясокомбината Генрих Кайзер. Расправа так и не была раскрыта. Теперь следствие возобновлено.