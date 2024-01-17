Россиянин перевел деньги украинской группировке и попался ФСБ

ФСБ задержала жителя Алтая за финансирование украинской группировки

Сотрудники ФСБ задержали 20-летнего жителя Бийска Алтайского края за финансирование украинской военизированной группировки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным спецслужб, молодой человек из Алтая подписался в мессенджере на группу украинского военизированного объединения, признанного в России террористическим. Он приобрел со своей карты виртуальную валюту и перевел деньги на криптокошелек группировки для закупки беспилотников и техники, на чем и попался ФСБ.

Управление ФСБ по Алтайскому краю показало оперативное видео задержания россиянина.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые укладывают молодого человека на пол и надевают на него наручники, а затем уводят из квартиры.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 205.1 УК РФ («Финансирование терроризма»). Он признал вину. С санкции суда молодого человека арестовали.

17 января сообщалось, что ФСБ задержала жителя Луганской народной республики (ЛНР), собиравшего сведения для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Мужчина передавал противнику данные о местах дислокации личного состава и военной техники Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции.