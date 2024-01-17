Блинкен признал обладание Россией огромными ресурсами для проведения СВО

Госсекретарь США Блинкен: Россия обладает огромными ресурсами для проведения СВО

Россия обладает огромными ресурсами для проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Данный факт в ходе панельной дискуссии на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе признал госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает ТАСС.

По словам американского госсекретаря, на Украине идет «яростный бой» между Москвой и Киевом. «Россия действительно обладает огромными ресурсами, которые она вкладывает [в спецоперацию]», — констатировал он.

Ранее Блинкен заявил, что переговоры по долгосрочному урегулированию конфликта на Украине невозможны. Он отметил, что не видит начала консультаций по данному вопросу в ближайшей перспективе.