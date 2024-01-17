Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:35, 17 января 2024Силовые структуры

Для пострадавших при беспорядках в Башкирии открыли горячую линию

Прокуратура открыла горячую линию для пострадавших при беспорядках в Башкирии

Кадр: Telegram-канал «Однажды в Башкирии | Уфа | Куштау»

Прокуратура Башкирии открыла телефон горячей линии для пострадавших , куда могут пожаловаться пострадавшие при беспорядках в Баймаке. Об этом сообщила пресс-служба регионального надзорного органа.

Кроме того, граждане могут сообщить о фактах нарушения законодательства при проведении протестной акции.

По версии следствия, в соцсетях и мессенджерах были размещены призывы выйти на протестные акции у Баймакского районного суда во время слушаний по уголовному делу Фаиля Алчинова (внесен Росфинмониторингом в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму). В результате несогласованной акции пострадали несколько человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      После народного схода в Башкирии возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках. Среди пострадавших есть силовики

      Треть американцев высказались за отставку министра обороны Остина

      Германия отказалась передать Украине крылатые ракеты Taurus

      Названы лучшие упражнения для ускорения похудения

      Проживающим в Эстонии россиянам захотели запретить голосовать

      Шварценеггер заплатит штраф в размере 35 тысяч евро за провоз дорогих часов

      В Белгороде возбуждено новое дело против подозреваемых в нападении на прохожих

      Для пострадавших при беспорядках в Башкирии открыли горячую линию

      На Украине высказались о скандальном законопроекте о мобилизации

      Уволенному из-за доноса коту Сергею назвали условие возвращения на работу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше