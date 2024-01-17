Силовые структуры
Для пострадавших при беспорядках в Башкирии открыли горячую линию
Прокуратура открыла горячую линию для пострадавших при беспорядках в Башкирии
Прокуратура Башкирии открыла телефон горячей линии для пострадавших , куда могут пожаловаться пострадавшие при беспорядках в Баймаке. Об этом сообщила пресс-служба регионального надзорного органа.
Кроме того, граждане могут сообщить о фактах нарушения законодательства при проведении протестной акции.
По версии следствия, в соцсетях и мессенджерах были размещены призывы выйти на протестные акции у Баймакского районного суда во время слушаний по уголовному делу Фаиля Алчинова (внесен Росфинмониторингом в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму). В результате несогласованной акции пострадали несколько человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов.