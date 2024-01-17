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08:00, 17 января 2024Из жизни

Эксперт по отношениям из Эстонии рассказала о масонской кокаиновой оргии

Фото: Pim Myten / Unsplash

Блогер и эксперт по отношениям посетила новогоднюю масонскую вечеринку в Эстонии. О своих впечатлениях она написала в материале для издания Nelli Teataja.

Имби Кяби утверждает, что попала на встречу тайного общества благодаря своей подруге, которую в тексте называет Марией. По ее словам, Мария — завсегдатай масонских оргий. В начале мероприятия все участники были в масках и с мастерками в руках. «Прямо как в фильме Кубрика "С широко закрытыми глазами", где в главных ролях снялись несравненные Том Круз и Николь Кидман», — написала Кяби.

Вечеринка проходила в темном зале при свечах. Кяби отметила, что надела свое лучшее красное платье, потому что ей «нравится быть звездой ярких событий». По словам женщины, ее «партнером по танцам» оказался мускулистый мужчина, который представился казначеем тайного общества.

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Кяби весь вечер угадывала, кто же скрывается под масками, и записывала имена, «потому что в этой стране знакомства очень важны». Автор материала также отметила, что фотографировала происходящее, когда это было возможно. В частности, она сняла Марию, употреблявшую кокаин, рассыпанный на «волосатом животе толстого политика».

Ранее сообщалось, что владельцы британского секс-клуба рассказали о правилах, которых должны придерживаться все посетители. Одно из правил почти полностью запрещает использование мобильных телефонов.

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      Алиса Дмитриева
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