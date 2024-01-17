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15:12, 17 января 2024Мир

Генсек ООН призвал мир к многополярности

Гутерриш выразил надежду, что миру удастся выстроить новый многополярный порядок
СюжетВсемирный экономический форум в Давосе

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Несмотря на множество региональных конфликтов и тревожную геополитическую ситуацию, со временем миру удастся выстроить новый многополярный порядок, который привнесет баланс и справедливость в международные отношения. Надежду на это выразил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает РИА Новости.

«Я твердо верю, что возможно предотвратить катастрофический сценарий [усиления разногласий крупных держав на всех уровнях]. Я уверен, что мы сможем построить новый, многополярный глобальный порядок с новыми возможностями для лидерства, баланса и справедливости в международных отношениях», — заявил генсек.

Вместе с тем он призвал мир избегать «усугубления линии разломов» между развитыми и развивающимися экономиками, а также внутри стран глобального Севера, Юга, Востока и Запада.

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Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что действующий миропорядок может уступить место новой международной системе. «Действительно, прямо сейчас формируется какой-то новый миропорядок. В любом случае мировой порядок всегда развивается и развивался с даты окончания Второй мировой войны», — рассказал чиновник.

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      Виктория Кондратьева
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