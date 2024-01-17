Советник Байдена заявил о формировании нового миропорядка

Советник Байдена Салливан: прямо сейчас формируется новый миропорядок

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в рамках Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что сейчас формируется новый миропорядок, у Вашингтона и его союзников есть возможность повлиять на этот процесс. Трансляцию вело на YouTube-канале агентство Associated Press.

«Действительно, прямо сейчас формируется какой-то новый миропорядок. В любом случае мировой порядок всегда развивается и развивался с даты окончания Второй мировой войны», — сказал чиновник.

Салливан отметил, что у Запада есть возможность повлиять на то, как будет выглядеть новая эра. Он выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты и их союзники сумеют справиться с текущими глобальными вызовами, в том числе с кризом на Ближнем Востоке.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинский и ближневосточный кризисы определили водораздел между странами Запада и остальным миром.

