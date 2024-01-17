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16:07, 17 января 2024Культура

Гузеева решила зарегистрировать свое имя как бренд

Актриса Лариса Гузеева решила зарегистрировать свое имя в качестве бренда

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева решила зарегистрировать свое имя в качестве бренда. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва».

Она подала в Роспатент заявку на регистрацию товарных знаков «Лариса Гузеева» и Larisa Guzeeva. В случае одобрения телеведущая сможет выпускать косметику, бытовую химию, нижнее белье, одежду из латекса, а также оказывать услуги в области гостиничного бизнеса, страхования и недвижимости, в сфере дизайна, акушерства, пластической хирургии и психологии.

Ранее телеведущий Дмитрий Нагиев занялся регистрацией бренда для парфюмерии и одежды. В прошлом году Нагиев уже выпускал коллекцию сумок и солнцезащитных очков в коллаборации с брендом кожаных изделий.

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      Варвара Кошечкина
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