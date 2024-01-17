Минобороны сообщило о сбитом над Белгородской областью украинском дроне

Минобороны России: над Белгородской областью сбит украинский беспилотник

В небе над Белгородской областью сбит украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

«Около 12:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, украинский беспилотник был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны.

Ранее беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал поселок Красное Шебекинского городского округа Белгородской области. Ранение получил пассажир «Газели», попавшей в зону взрыва.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.