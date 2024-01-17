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20:13, 17 января 2024Силовые структуры

Москвич получил шесть лет колонии за обман пенсионерки на 10 миллионов рублей

В Москве мужчину осудили на 6 лет за обман пенсионерки на 10 миллионов рублей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Хорошевский суд Москвы приговорил местного жителя Павла Злобинского к шести годам колонии общего режима за обман 80-летней пенсионерки на крупную сумму. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчину признали виновным по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ. Суд также назначил ему штраф в размере 300 тысяч рублей.

Установлено, что Злобинский познакомился с потерпевшей, втерся ей в доверие и ограничил ее связь с родными. После этого он убедил пенсионерку подписать документ, оказавшийся фиктивным договором займа. По его условиям Злобинский якобы передал женщине восемь миллионов рублей.

В результате мужчина подал в суд иск и потребовал вернуть ему деньги. С женщины постановили взыскать более 10,3 миллиона рублей. Злобинский смог получить только часть денег. А после кончины пенсионерки заявил права на ее квартиру. Тогда родственники женщины обратились с заявлением в полицию.

Ранее сообщалось, что рецидивист пообещал россиянину помочь в бизнесе и обманул на миллионы рублей.

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      Илона Палей
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