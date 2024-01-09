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13:56, 9 января 2024Силовые структуры

Рецидивист пообещал россиянину помочь в бизнесе и обманул на миллионы рублей

В Красноярском крае задержан рецидивист, обманувший мужчину на 4 миллиона рублей

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Красноярском крае полиция задержала 19-летнего местного жителя, который обманул 60-летнего мужчину на 3,8 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В отношении молодого человека следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Его отправили под стражу. Ранее обвиняемый был судим за аналогичные преступления.

По версии следствия, потерпевший передал рецидивисту шесть новых снегоходов, стоимость которых оценивается в 3,8 миллиона рублей. Устно мужчины договорились, что обвиняемый продаст транспортные средства и отдаст за них деньги, однако после продажи он этого не сделал. Во время обыска у афериста нашли дорогие телефоны последних моделей, бытовую технику и ноутбук. Все это он купил на полученные от продажи снегоходов деньги.

Ранее в Петербурге 73-летняя пенсионерка лишилась квартиры из-за мошенников.

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