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11:06, 21 декабря 2023Силовые структуры

Российская пенсионерка лишилась квартиры из-за мошенников

В Петербурге пенсионерка лишилась квартиры из-за мошенников

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Петербурге 73-летняя пенсионерка лишилась квартиры из-за мошенников. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, женщине по очереди звонили якобы сотрудники банка и полиции. Они убеждали ее продать квартиру. Она поддалась уговорам и продала жилплощадь на проспекте Наставников. Деньги пенсионерка перевела на счет аферистов. Сумма ущерба составила более 8,2 миллиона рублей.

Потерпевшая обратилась в полицию. По факту произошедшего возбуждено дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

Ранее стало известно, что жительница Москвы поговорила с мошенниками по телефону и лишилась жилья, а также почти десятка миллионов рублей.

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      Екатерина Кашурникова
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