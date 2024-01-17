Мужчина захотел расстаться с возлюбленной и столкнулся с неожиданной реакцией

Пользователь Reddit с ником ThrowRaBazen поделился историей о том, как захотел закончить отношения с женщиной и столкнулся с ее неожиданной реакцией. Он признался, что ее слова стали для него ударом.

Автор поста раскрыл, что встречался с женщиной, которая была замужем за другим мужчиной, на протяжении трех лет. Кроме того, у его возлюбленной были дети, из-за которых, по ее словам, она не могла уйти из семьи к рассказчику.

Пользователь рассказал, что из-за семейного положения его избранницы он зачастую не мог прилюдно поцеловать ее или позвонить ей, когда та была дома. Также он проводил выходные и праздничные дни один. Из-за такого образа жизни мужчина впал в депрессию. «Наконец, я решил, что с меня хватит, и сказал, что мы расстаемся. Она посмотрела мне в глаза и, улыбнувшись, спросила: "Мы встречались?"», — описал ее реакцию ThrowRaBazen.

Мужчина заявил, что воспринял эти слова как удар ниже пояса. Он предположил, что возлюбленная могла лгать ему о своих чувствах все три года, пока они встречались.

В комментариях некоторые пользователи напомнили, что рассказчик был в отношениях с замужней женщиной. «Она пытается закончить отношения с вами, пока ее не застукали», «Автор сознательно закрутил роман с замужней, полностью проигнорировав, что могли бы испытать ее дети и супруг. Не последствие ли это его действий?», — высказались они. Некоторые комментаторы также предположили, что у возлюбленной автора могли быть и другие романы на стороне.

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