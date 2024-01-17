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14:42, 17 января 2024Бывший СССР

На Украине военных обвинили в принуждении бизнеса способствовать мобилизации

Президент КРУ Мирошниченко: на Украине военные давят на бизнес для мобилизации

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

На Украине военные давят на предпринимателей для достижения целей по привлечению населения к несению воинской службы. Об этом сообщил президент Конфедерации работодателей Украины (КРУ) Алексей Мирошниченко в эфире телеканала 1+1.

«Бизнес не должен заниматься несвойственными для него функциями. Генеральный штаб хочет, чтобы директора предприятий раздавали повестки своим работникам. Но это не функция работодателя — это функция работников ТЦК (военкоматов)», — сказал Мирошниченко.

Он также обвинил военных в принуждении способствовать мобилизации через проверку регистрационных данных работников, при том что бизнес «не имеет таких инструментов».

По его словам, от предпринимателей требуют согласовывать с военкоматами перемещение транспорта внутри страны. «Как можно вести бизнес, если ты не знаешь, запретят ли тебе ехать внутри страны или нет», — возмутился Мирошниченко. Он заключил, что такие меры могут «загнать экономику в тень».

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что власти страны хотят убрать из законопроекта о мобилизации норму о демобилизации граждан после 36 месяцев службы. Таким образом политики могут попытаться снизить потребность армии в новых мобилизованных.

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