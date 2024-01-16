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11:54, 16 января 2024Бывший СССР

На Украине захотели убрать норму о демобилизации после 36 месяцев службы

Украинские власти могут убрать норму о демобилизации после 36 месяцев службы

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украинские власти хотят убрать из законопроекта о мобилизации норму о демобилизации граждан после 36 месяцев службы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Он также отметил, что таким образом политики могут попытаться снизить потребность Вооруженных сил Украины в новых мобилизованных. При этом сам депутат указывает на недопустимость такой меры.

«Люди — не рабы. Они имеют право на конечный срок службы. Если кто-то думает, что можно всех переиграть и убрать демобилизацию после 36 месяцев службы, и тогда не нужна будет мобилизация — он ошибается», — заявил Гончаренко.

Ранее депутат Верховной Рады Михаил Цымбалюк заявил, что мобилизации также должны подлежать депутаты Верховной Рады нынешнего и предыдущих созывов. По его словам, если исключить женщин, многодетных мужчин и нардепов, которым за 60 лет, к службе можно привлечь сотню депутатов.

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      Александр Курбатов
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