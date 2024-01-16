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08:56, 16 января 2024Бывший СССР

Депутат Рады Цымбалюк призвал мобилизовать своих коллег в парламенте

Депутат Рады Цымбалюк заявил, что часть коллег в парламенте нужно мобилизовать

Фото: President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Депутаты Верховной Рады нынешнего и предыдущих созывов должны подлежать мобилизации. К привлечению своих коллег к воинской службе призвал нардеп Михаил Цымбалюк, передает телеканал «Эспрессо» в  Telegram.

«Народные депутаты Украины тоже должны подлежать мобилизации. Это моя позиция, дискуссии продолжаются», — заявил Цымбалюк. Он отметил, что по нынешнему законодательству бывшие депутаты парламента также освобождены от мобилизации.

Парламентарий добавил, что для этого необходимо «выработать норму, как сохранить действующую Раду». По его словам, за исключением женщин, многодетных мужчин и нардепов, которым за 60 лет, привлечь к воинской службе возможно сотню депутатов.

Ранее замминистра обороны Украины Наталья Калмыкова заявила, что правительство повторно внесет в Верховную Раду новую редакцию законопроекта об усилении мобилизации в течение нескольких недель.

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