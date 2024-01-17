На Украине заявили о первом применении гибридной системы ПВО

Украинский министр Камышин: ВСУ впервые применили гибридную систему ПВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили гибридную систему противовоздушной обороны (ПВО), собранную из советских и западных компонентов. Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в ходе брифинга в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, передает «РБК-Украина».

«Одна из систем была впервые использована сегодня ночью. У нас примерно пять таких проектов в этом портфеле, и очень рад, что мы все эти системы уже развернули на поле битвы», — заявил он.

По словам украинского министра, самодельные системы позволяют сэкономить многие годы, необходимые для разработки собственных систем ПВО.

В конце октября появилась информация, что для ВСУ создаются системы ПВО, собранные из множества деталей со всего мира, зачастую старых и списанных. Сообщалось, что импровизированные системы ПВО сочетают в себе передовые ракеты западного калибра класса «земля-воздух» с переоборудованными пусковыми установками советских времен