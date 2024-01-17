Мать военной ВСУ: заградотряды у Артемовска не давали бойцам сдаться в плен

Бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Артемовска предлагали сдаться, но им не удавалось это сделать из-за заградотряда. Причину безуспешной сдачи в плен назвала мать военной ВСУ, пишет РИА Новости.

«Они не сдались только потому, что сзади стоял заградотряд, который просто расстреляет на месте. (...) Если была бы возможность сдаться, то сдались бы», — сказала она.

Кроме того, дочь рассказала ей, что бойцов сильно обманули власти. По ее словам, украинские военные оказались никому не нужны.

О существовании в украинских войсках заградотрядов в октябре сообщал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Как он утверждал, возле сел Ивановка и Новотягинка такой отряд открыл огонь по солдатам ВСУ, которые отказались форсировать Днепр.