Полковник Коротченко назвал новые поставки оружия для ВСУ угрозой городам России

Главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко в беседе с URA.RU назвал новые поставки западного оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ) угрозой российским городам.

«Главная угроза, которую сегодня Украина нам несет, — это удары беспилотниками. Далее в этом году ожидается продолжение поставок американских ракет ATACMS, британских дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow», — сказал эксперт.

Он добавил, что возможна также передача ВСУ немецких ракет Taurus и истребителей F-16, которые могут нести различные виды вооружений.

Коротченко подчеркнул, что единственным эффективны средством противодействия является комплексная система противовоздушной обороны, в то числе комплексы малой и средней дальности ТОР М2 и БУК М3, хорошо зарекомендовавшие себя в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Полковник запаса уточнил, что они используются как для прикрытия группировок войск, так и для защиты объектов, поэтому наращивание усилий по их выпуску может быть ответом на угрозы для российской территории.

Помимо ПВО эксперт счел необходимым усиление способов радиоэлектронного подавления, контроль воздушного пространства с использованием различных радиолокационных систем (РЛС), которые могут обнаруживать малозаметные цели. Кроме того, существует возможность превентивных ударов, например, по местам производства беспилотников на Украине, заключил Коротченко.

Ранее бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что в отличие от ВСУ российские войска массово оснащены ночными беспилотными летательными аппаратами.

