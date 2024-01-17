Посол России Андрей Келин призвал США сконцентрироваться на внутренней политике

Москва хочет, чтобы США сосредоточились на своей внутренней политике, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин. Об этом сообщает LBC.

По его словам, Вашингтону нужно заботиться об интересах собственной страны, к примеру «о Мексике и других вещах». «Мы бы очень приветствовали то, что они наконец сконцентрируются на внутренней политике», — подчеркнул дипломат.

Келин считает, что желая включить Украину в евройпеские структуры и НАТО, США хотят «переложить это бремя» на плечи европейцев.

В сентябре Келин заявил, что британская риторика в отношении конфликта на Украине меняется. Он отметил, что сегодня Лондон все еще показывает свою воинственность и бескомпромиссность в вопросах Украины, но делается это только на публику. В то же время некоторые лица из правительства в диалогах с представителями посольства России уже указывают на мысль о том, что нынешний кризис стоит урегулировать политическим способом, а не военным.