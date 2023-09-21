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15:51, 21 сентября 2023Мир

Российский посол заявил об изменении риторики Британии по Украине

Посол Келин: риторика Британии по Украине меняется на фоне контрнаступления ВСУ

Фото: AStefan Rousseau / PA Images / Getty Images

Британская риторика в отношении конфликта на Украине меняется на фоне провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала «Россия 24».

Келин пояснил, что «заметна некоторая перестройка риторики». Он также отметил, что сейчас британские власти начинают готовиться к большому и затяжному противостоянию.

«Говорят, что залогом успеха в этом затяжном конфликте станет глубина стратегических ресурсов каждой из сторон… хотя откуда этой глубине взяться на Украине?» — задался вопросом российский дипломат.

Кроме того, Келин заметил, что сегодня Лондон все еще показывает свою воинственность и бескомпромиссность в вопросах Украины, но желается это только на публику. В то же время некоторые лица из правительства в диалогах с представителями посольства России уже указывают на мысль о том, что нынешний кризис стоит урегулировать политическим способом, а не военным. При этом пока, как добавил посол, подобные разговоры в Великобритании носят «закрытый характер».

Ранее глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что отношения «Большой семерки» (G7) со странами Глобального Юга страдают из-за одержимости Украиной. Он добавил, что Запад может оказаться в беде, если не перестанет всегда говорить только об Украине.

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    Варвара Кошечкина
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