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16:42, 17 января 2024Бывший СССР

Появилось видео уничтожения бронетранспортера ВСУ с системой M58 MICLIC

«Днепровский рубеж» показал кадры взрыва броневика ВСУ с системой M58 MICLIC

Бойцы группировки войск «Днепр» на херсонском направлении уничтожили бронеавтомобиль Вооруженных сил Украины (ВСУ) International MaxxPro. Видео уничтожения бронетранспортера появилось в Telegram-канале «Днепровский рубеж».

На кадрах, снятых дроном, показаны броневик и прицеп с системой дистанционного разминирования M58 MICLIC. Операторы беспилотника сбросили на цель боеприпас, точное попадание которого вызвало детонацию 800 килограммов взрывчатки.

Из-за раздавшегося взрыва оператор потерял цель из вида. Через несколько секунд в кадре появились обломки бронеавтомобиля и прицепа, части которых разнесло на сотню метров.

Ранее 105-го стрелковый полк 1-го Донецкого армейского корпуса опубликовал видео, на котором российский боец выманил на себя вражеский FPV-дрон и увернулся от него. Инцидент запечатлел разведывательный коптер.

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      Алевтина Запольская
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