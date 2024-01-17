Появилось видео уничтожения бронетранспортера ВСУ с системой M58 MICLIC

«Днепровский рубеж» показал кадры взрыва броневика ВСУ с системой M58 MICLIC

Бойцы группировки войск «Днепр» на херсонском направлении уничтожили бронеавтомобиль Вооруженных сил Украины (ВСУ) International MaxxPro. Видео уничтожения бронетранспортера появилось в Telegram-канале «Днепровский рубеж».

На кадрах, снятых дроном, показаны броневик и прицеп с системой дистанционного разминирования M58 MICLIC. Операторы беспилотника сбросили на цель боеприпас, точное попадание которого вызвало детонацию 800 килограммов взрывчатки.

Из-за раздавшегося взрыва оператор потерял цель из вида. Через несколько секунд в кадре появились обломки бронеавтомобиля и прицепа, части которых разнесло на сотню метров.

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