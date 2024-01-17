Предсказавший развал СССР историк высказался о результатах СВО

Французский историк Тодд предсказал сближение России и Германии после СВО

Французский историк Эммануэль Тодд предсказал неизбежное сближение России и Германии после провала США на Украине. О возможных результатах после окончания специальной военной операции (СВО) он высказался в интервью Le Journal du Dimanche (JDD).

Специалист указал на то, что Германия и Россия являются двумя главными державами Европы. Именно поэтому, продолжает Тодд, США пытаются отдалить Москву и Берлин друг от друга как минимум с 2004 года. Попытки Вашингтона окончатся провалом, заверил французский историк, предсказавший развал СССР в 1976 году.

«Рано или поздно они начнут сотрудничать. Поражение США и Украины проложит дорожку к их сближению. Соединенные Штаты не смогут до бесконечности сдерживать эту, выражаясь образно, гравитационную силу, которая притягивает Германию и Россию друг к другу», — высказался Тодд.

В 2023 году Тодд заявлял, что противостояние между Россией, Китаем и странами Запада продлится пять лет. По мнению специалиста, сейчас идет третья мировая война между США и Россией с Китаем. При этом, по словам Тодда, основной аксиомой американской политики является убежденность в том, что военные конфликты не доберутся до США, так как они далеко и в безопасности.