Пьяный россиянин избил приехавшего на вызов к жене фельдшера

В Саратове пьяный муж пациентки избил приехавшего на вызов фельдшера скорой

В Саратове пьяный мужчина напал на фельдшера скорой помощи, который приехал на вызов к его жене. Об этом сообщило управление МВД по Саратовской области в Telegram-канале.

Бригада медиков прибыла на вызов в квартиру на улице Гвардейская. Причина, по которой россиянин в состоянии алкогольного опьянения напал на фельдшера, не называется.

«На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники патрульно-постовой службы полиции, которые в настоящее время доставляют мужчину 1983 года рождения в Ленинский отдел полиции», — сообщили в ведомстве.

Это далеко не первый случай нападения на медиков в России. В январе в Бийске мужчина напал на фельдшера скорой помощи и едва не скинул его в открытый погреб. До этого в Энгельсе мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил врачей скорой помощи по пути в больницу.