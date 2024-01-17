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08:30, 17 января 2024Россия

Пьяный россиянин избил приехавшего на вызов к жене фельдшера

В Саратове пьяный муж пациентки избил приехавшего на вызов фельдшера скорой

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Саратове пьяный мужчина напал на фельдшера скорой помощи, который приехал на вызов к его жене. Об этом сообщило управление МВД по Саратовской области в Telegram-канале.

Бригада медиков прибыла на вызов в квартиру на улице Гвардейская. Причина, по которой россиянин в состоянии алкогольного опьянения напал на фельдшера, не называется.

«На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники патрульно-постовой службы полиции, которые в настоящее время доставляют мужчину 1983 года рождения в Ленинский отдел полиции», — сообщили в ведомстве.

Это далеко не первый случай нападения на медиков в России. В январе в Бийске мужчина напал на фельдшера скорой помощи и едва не скинул его в открытый погреб. До этого в Энгельсе мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил врачей скорой помощи по пути в больницу.

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      Анастасия Шейкина
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