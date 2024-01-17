Пьяный турист на внедорожнике сбил инвалида в Гоа

The Times of India: пьяный индийский турист на внедорожнике сбил инвалида в Гоа

Пьяный турист на арендованном внедорожнике сбил инвалида в индийском штате Гоа. Подробностями истории поделилось местное издание The Times of India.

По данным источника, 41-летний Нареш Джайн из штата Махараштра не справился с управлением автомобиля и врезался в скутер 51-летнего продавца рыбы Киту Бехера из города Мапуса, штат Гоа. Пострадавшего с травмами отвезли в местную больницу, спасти его не удалось. Выяснилось, что мужчина был с ограниченными возможностями здоровья.

Уточняется, что полиция арестовала виновника аварии, который перед поездкой на машине употреблял алкоголь. Стражи правопорядка сообщили, что теперь он должен предстать перед судом.

Ранее группа туристов из индийского штата Махараштра избила россиянина на курорте Арамболь в Гоа. По словам очевидцев, конфликт начался с того, что индийцы попросили у иностранца сигарету.

