Россия резко нарастила поставки сжиженного газа в страну НАТО

Kpler: поставки сжиженного газа из России в Грецию выросли в 4,5 раза

По итогам 2023 года Россия резко нарастила поставки сжиженного природного газа (СПГ) в европейскую страну, входящую в состав НАТО. За 12 месяцев экспорт СПГ из РФ в Грецию вырос в 4,5 раза и достиг уровня в 662 тысячи тонн, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Kpler.

Помимо Греции, одними из ключевых импортеров российского СПГ стали Индия и Турция. В первую страну в прошлом году было отправлено в общей сложности 432 тысячи тонн этого вида топлива (рост в 1,5 раза к уровню 2022-го), а во вторую — 814 тысяч тонн (рост в 1,4 раза), уточнили эксперты.

При этом Турция, как и Греция, является участником североатлантического военно-политического блока. В целом вышеуказанные страны стали лидерами по наращиванию импорта российского СПГ, пришли к выводу аналитики. В то же время в 2023 году в число крупных покупателей этого вида топлива из РФ вошла Бразилия, которая приобрела партию объемом в 67 тысяч тонн СПГ, заключили в Kpler.

Ранее аналитики энергетической компании Enagas сообщили, что по итогам прошлого года Россия вошла в тройку лидеров среди иностранных поставщиков СПГ в Испанию. За 12 месяцев в европейскую страну был отправлен в общей сложности эквивалент 72 690 гигаватт-часов этого вида топлива. По этому показателю Россия уступила лишь двум странам — Алжиру и США.