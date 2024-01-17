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11:03, 17 января 2024Россия

Россиянин провез ребенка по оживленной дороге на снегокате и попал на видео

Уралец провез привязанного к машине ребенка на снегокате по оживленной дороге

Под Арамилем Свердловской области водитель иномарки провез ребенка на снегокате, привязанном тросом к машине, по оживленной дороге. Действия жителя Урала попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

На представленном видео показано, как водитель проезжает по трассе с мальчиком, который находится вне салона. Ребенка едва не сбивает на перекрестке машина.

Сотрудники региональной Госавтоинспекции уже начали разыскивать нарушителя. По предварительной версии, это может быть отец мальчика.

Ранее сообщалось, что в кузбасском городе Анжеро-Судженск восьмилетний школьник скатился с горки на «ватрушке» и угодил под колеса фуры. Водитель большегруза скрылся с места происшествия в российском регионе. Медикам не удалось спасти жизнь несовершеннолетнего. Позже владельца фуры отыскали и доставили в отдел полиции.

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      Анна Щербакова
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