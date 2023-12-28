Российский школьник скатился с горки под колеса фуры
В кузбасском городе Анжеро-Судженск восьмилетний школьник скатился с горки на «ватрушке» и угодил под колеса фуры. Об этом сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.
Собеседник телеканала отметил, что водитель большегруза скрылся с места происшествия в российском регионе. Медикам не удалось спасти жизнь мальчика.
Сотрудники правоохранительных органов ввели план «Перехват», чтобы задержать нарушителя. Водителя разыскали и доставили в отдел полиции, грузовик отвезли на специализированную стоянку.
Полицейские начали устанавливать другие обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Уфе мужчина проломил голову на горке 11-летнему мальчику, обидевшему его сына.
Ребенка доставили в больницу, он пролежал там около недели. Мать пострадавшего школьника написала заявление в полицию.