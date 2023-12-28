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10:08, 28 декабря 2023Россия

Российский школьник скатился с горки под колеса фуры

РЕН ТВ: в Кузбассе восьмилетний школьник скатился с горки под колеса фуры

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В кузбасском городе Анжеро-Судженск восьмилетний школьник скатился с горки на «ватрушке» и угодил под колеса фуры. Об этом сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.

Собеседник телеканала отметил, что водитель большегруза скрылся с места происшествия в российском регионе. Медикам не удалось спасти жизнь мальчика.

Сотрудники правоохранительных органов ввели план «Перехват», чтобы задержать нарушителя. Водителя разыскали и доставили в отдел полиции, грузовик отвезли на специализированную стоянку.

Полицейские начали устанавливать другие обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Уфе мужчина проломил голову на горке 11-летнему мальчику, обидевшему его сына.

Ребенка доставили в больницу, он пролежал там около недели. Мать пострадавшего школьника написала заявление в полицию.

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      Анна Щербакова
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