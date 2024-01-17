Российские ученые сняли на видео необычный способ добираться на работу

Добирающиеся на работу вертолетом российские ученые сняли свой путь на видео

Работающие в Арктике российские ученые-мерзлотоведы сняли на видео необычный способ добираться на работу. Кадры опубликовала пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) в своем Telegram-канале «Лед».

На снятых учеными кадрах видно, что специалисты добираются до рабочего места на вертолете — съемка ведется из его кабины.

«Путь до рабочего места у каждого свой. На видео на службу спешат наши мерзлотоведы. Их задача — запустить самый северный в России пункт мониторинга многолетней мерзлоты», — рассказали в ААНИИ. Там отметили, что пункт мониторинга находится на архипелаге Земля Франца-Иосифа, на острове Хейса.

Ранее ученые-полярники показали тренировку по основам выживания в Арктике.