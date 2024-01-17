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16:44, 17 января 2024Силовые структуры

Российский чиновник ограничил конкуренцию и причинил ущерб в 80 миллионов рублей

В Саратовской области возбудили дело против чиновника за ограничение конкуренции

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Саратовской области следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве, который причинил бюджету ущерб в 80 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Председатель комитета проходит обвиняемым по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). В настоящее время он находится под стражей.

По версии следствия, с 2021 по 2022 год обвиняемый дал директору предприятия «Управление капитального строительства» указания о заключении 20 государственных контрактов без конкурса. Таким образом он ограничил конкуренцию и создал условия для неэффективного расходования бюджетных средств. В результате экс-чиновник нанес бюджету ущерб, который оценивается примерно в 80 миллионов рублей.

Ранее в Саратовской области суд приговорил бывшего главу Базарно-Карабулакского района Олега Чумбаева к трем годам лишения свободы условно за ущерб в размере 137 миллионов рублей.

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