Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:27, 17 января 2024Бывший СССР

СБУ провела обыск в администрации Львовской области

В администрации Львовской области прошли обыски СБУ

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в Львовской областной военной администрации. Сообщение об этом было опубликовано на сайте администрации области.

«15 января в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской областной военной администрации работники управления СБУ по Львовской области проводили следственные действия в рамках уголовного производства по факту возможной противоправной деятельности одного из поставщиков средств защиты», — говорится в сообщении.

Как отмечают представители местных властей, ранее департамент провел закупки необходимых средств защиты в целях пополнения регионального резерва.

Ранее стало известно, что СБУ заочно предъявила обвинения луганскому митрополиту УПЦ. Его обвиняют в сотрудничестве с Москвой и поддержке российских военных

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Германии назвали последствие поддержки Украины

      Президент Аргентины заявил об опасности социализма для Запада

      Экс-главу МВД Польши будут насильно кормить в тюрьме

      Певица Бьянка показала фигуру после похудения на 30 килограммов

      Россияне сговорились и попытались продать 206 свертков с наркотиками

      Глава МИД Британии призвал Запад противодействовать обходу санкций против России

      Изнасиловавшего 17-летнюю попутчицу в поле россиянина отправили в колонию

      Яйца в России подешевели впервые за полгода

      Армия России нанесла удар по лагерю иностранных наемников ВСУ в Харькове

      Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше