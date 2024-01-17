СБУ провела обыск в администрации Львовской области

В администрации Львовской области прошли обыски СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в Львовской областной военной администрации. Сообщение об этом было опубликовано на сайте администрации области.

«15 января в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской областной военной администрации работники управления СБУ по Львовской области проводили следственные действия в рамках уголовного производства по факту возможной противоправной деятельности одного из поставщиков средств защиты», — говорится в сообщении.

Как отмечают представители местных властей, ранее департамент провел закупки необходимых средств защиты в целях пополнения регионального резерва.

Ранее стало известно, что СБУ заочно предъявила обвинения луганскому митрополиту УПЦ. Его обвиняют в сотрудничестве с Москвой и поддержке российских военных