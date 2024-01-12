СБУ предъявила обвинения луганскому митрополиту УПЦ

СБУ обвинила митрополита Луганского УПЦ Пантелеимона в поддержке России

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения в поддержке России митрополиту Луганской канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Пантелеимону (Василию Поворознюку). Об этом ведомство сообщило в Telegram.

Поворознюк обвинен в сотрудничестве с Москвой и поддержке российских военных. На Украине митрополиту грозит до 12 лет лишения свободы по статье 111-2 Уголовного кодекса республики. В СБУ отметили, что священнослужитель находится на территории России.

Ранее СБУ предъявила обвинения в дискредитации украинских военных и подрывной деятельности бывшему послушнику Киево-Печерской лавры. Ему грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.